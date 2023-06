Netflix rivoluziona gli abbonamenti, ecco cosa cambia per gli utenti

Netflix, cambia tutto. La piattaforma di streaming rivoluziona i propri abbonamenti

Netflix rivede i propri piani. La piattaforma di streaming ha deciso di rimuovere dalle opzioni l’abbonamento base. Per ora, il cambio è stato effettuato solo in Canada e non è ancora noto quando verrà effettuato anche in altri Paesi.

Fino a questo momento, sono stati in tutto quattro i piani di Netflix nello Stato nordamericano: accanto a quello base da 9,99 dollari canadesi c’erano quello base con pubblicità da 5,99 dollari, quello standard da 16,49 dollari e quello premium da 20,99 dollari.

Da adesso in poi, qualsiasi cittadino canadese che si abbonerà alla piattaforma scegliere solo tra gli ultimi tre, mentre è fatta salva la possibilità di continuare a usufruire dell’abbonamento base per chi lo ha sottoscritto in passato, almeno finché non lo disdirà o non lo cambierà.