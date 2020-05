News editoria: il Corriere della Sera annuncia il ritorno di Carlo Verdelli

Carlo Verdelli, che già in passato aveva ricoperto importanti ruoli nel gruppo RCS, prima come vice direttore di Corriere della Sera e direttore di Sette e, successivamente, in qualità di direttore de La Gazzetta dello Sport, riprenderà la storica collaborazione con il Corriere della Sera, dove firmerà a partire dal 1° giugno 2020.

Carlo Verdelli ritorna tra le firme del Corriere

“Un caloroso bentornato a Carlo.” - afferma Luciano Fontana, direttore di Corriere della Sera - “Un giornalista di grandissimo valore, e un amico, che siamo felici di poter nuovamente avere tra le nostre firme certi che, come già avvenuto in passato, saprà arricchire con importanti editoriali e contributi originali le nostre pagine.”

“Il Corriere della Sera” - aggiunge Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e di RCS MediaGroup - “da sempre si è distinto per la sua capacità di essere espressione dei più grandi giornalisti del Paese, come è Carlo Verdelli, al quale vanno il mio benvenuto e gli auguri di buon lavoro.”