Nicola Rao nuovo direttore del Tg2. Confermate le anticipazioni di Affari

Nicola Rao nuovo direttore del Tg2

Alla fine nessuna sorpresa. Nicola Rao è il nuovo direttore del Tg2, sarà lui il “post Sangiuliano”. Oggi, mercoledì 14 dicembre, è arrivato il via libera dal Cda della Rai alla proposta di Fuortes per promuovere il vicedirettore del Tg1.

Quattro i voti favorevoli, arrivati oltre che dall’ad Fuortes e dalla presidente Marinella Soldi, dai consiglieri Simona Agnes e Igor De Biasio. Contrari, invece, Francesca Bria e Alessandro di Majo, consiglieri espressi da Pd e M5s, e Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti.

Rao in pole da settimane

Da settimane, comunque, il nome di Rao era dato come molto vicino alla guida del tg della seconda rete, dopo la nomina di Gennaro Sangiuliano al ministero della Cultura nel governo Meloni. L’interim della direzione era stato assegnato a Carlo Pilieci, vicedirettore del Tg2.

Cdr Tg2: apprezzamento per i tempi ragionevoli

“Il Cdr del Tg2 esprime apprezzamento per la scelta del Consiglio di Amministrazione di nominare in tempi ragionevoli il direttore della testata”. Come riporta Primaonline, così in una nota il comitato di Redazione del Tg2 dopo la nomina di Nicola Rao come direttore della testata.

“I nostri sinceri ringraziamenti vanno al vicedirettore Carlo Pilieci che per due mesi ha guidato il Tg2 ad interim con efficienza, autorevolezza e professionalità”, proseguono i colleghi del Tg2. “Al direttore Nicola Rao esprimiamo i migliori auguri di buon lavoro: troverà una redazione volenterosa e pronta ad intraprendere un percorso comune per la crescita del Tg2”.