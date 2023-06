Nuova firma de L'Unità l'autore della strage di Bologna. "Siamo schifati"

L'Unità e la collaborazione con l'ex terrorista Fioravanti. Esplode il caso

I familiari delle vittime della strage di Bologna sono "schifati" dopo aver appreso la notizia che Valerio Fioravanti, detto Giusva, uno degli autori materiali della mattanza del 2 agosto 1980, costata la vita a 85 persone, scrive per L'Unità. "Democrazia vs Guantanamo, uno a zero: il carcere super-duro non ha funzionato", è il titolo - riporta il Fatto Quotidiano - di un articolo uscito il 29 maggio, ancora facilmente reperibile online. In cima, accanto alla categoria "giustizia", compare il nome dell’autore: Valerio Fioravanti e si tratta proprio del terrorista nero autore – tra le altre cose – della starge di Bologna.

Non si tratta - prosegue il Fatto - di omonimia: è proprio quel Fioravanti, già esponente dei Nuclei armati rivoluzionari, neofascista ed eversivo, condannato per la strage alla stazione. Una carneficina che il neo collaboratore de L’Unità ha sempre negato di aver compiuto, nonostante una condanna definitiva all’ergastolo. La rabbia dei familiari delle vittime: "Offrire spazi mediatici a una persona che si è macchiata, tra gli altri, del reato di strage non è accettabile". Si dice "sconcertata" invece Ilaria Moroni, direttrice dell’archivio Flamigni: "Sono allibita dal fatto che il nome di Fioravanti compaia come collaboratore di una testata che ha rappresentato i valori democratici e antifascisti nel nostro Paese".