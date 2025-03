Chi è Adrien Brody, miglior attore protagonista degli Oscar 2025 per il film "The Brutalist"

Adrien Brody e Felicity Jones in The Brutalist - Foto Ipa

Oscar 2025, chi è Adrien Brody: vincitore della statuetta come miglior attore protagonista per il film "The Brutalist"

A spezzare il dominio di "Anora" agli Oscar 2025 ci ha pensato Adrien Brody, vincitore della statuetta come miglior attore protagonista per il film "The Brutalist" di Brady Corbet. Il ruolo che gli è valso il premio è quello di László Tóth, architetto ebreo ungherese che tenta di seguire il sogno americano dopo essere sopravvissuto ai campi di sterminio.

"Sto velocizzando, arrivo al punto, so come funziona, l'ho già fatto, spegnete la musica", ha detto dopo l'invito da parte della regia a lasciare il palco. Brody nel suo monologo di ringraziamento ha voluto sottolineare l'importanza di non dimenticare "le drammatiche conseguenze della guerra, e della sistematica oppressione. Ma anche dell'antisemitismo, del razzismo. Io prego per un mondo più felice, sano e più inclusivo. Se il passato ci può insegnare qualcosa è che l'odio non deve continuare a prevaricare".

Adrien Brody non ha seguito molto l'etichetta degli Oscar 2025, tanto che prima di salire sul palco per ritirare il premio ha lanciato alla moglie la gomma da masticare che si era accorto avere in bocca e poi ha baciato con una certa passione la collega Halle Berry a favore dei fotografi.

Questo non è il primo Oscar come miglior attore protagonista per Adrien Brody. Nel 2002 fu il più giovane di sempre a ottenere il riconoscimento (aveva 29 anni) per il film "Il pianista" di Roman Polanski.

Cresciuto nel quartiere Queens di New York, Adrien Brody si iscrive giovanissimo alla scuola d'Arte drammatica sulla spinta della madre, Sylvia Plachy, a cui l'attore si sarebbe ispirato per il ruolo in "The brutalist". Debutta quindi sul piccolo schermo al fianco di Mary Tyler Moore nella sit-com Annie McGuire.

Oltre a "Il pianista", altri suoi film molto conosciuti sono La sottile linea rossa (1998), King Kong (2005), Hollywoodland (2006), Cadillac Records (2008), Fantastic Mr. Fox (2009), The Grand Budapest Hotel (2014), The French Dispatch (2021) e Midnight in Paris (2011) di Woody Allen.