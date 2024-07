Palinsesti Mediaset: ‘Amici Verissimo’, serate speciali con De Filippi-Toffanin. Arriva Diletta Leotta e... Tutte le novità

Palinesesti Mediaset - Canale 5 con ‘Amici Verissimo’, serate speciali by De Filippi-Toffanin Pier Silvio Berlusconi: 'Idea nata da me e Maria per celebrare talenti'

“In autunno Canale 5 manderà in onda e produrremo delle serate speciali ‘Amici Verissimo’ con Maria De Filippi e Silvia Toffanin insieme con l’intento di celebrare i grandi artisti nati e cresciuti grazie ad ‘Amici’”. Lo ha annunciato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, durante la serata con la stampa per presentare i palinsesti 2024/2025. “Per me è una cosa bellissima - ha aggiunto -. L’idea è nata da una conversazione tra me e Maria. Lei ha detto ‘sarebbe bello per i miei ragazzi ma non posso celebrala io’ e così ha pensato di coinvolgere Silvia. Ci stanno lavorando e ci saranno sicuramente due serate ma spero che saranno tre”. Silvia e Maria “stanno costruendo il formato e le serate e mi immagino ci saranno parti di racconto e di spettacolo con degli ospiti della musica e altro. E’ una celebrazione di Amici e dei suoi artisti e si farà a Roma”.

Palinsesti Mediaset - Pier Silvio Berlusconi: 'Il Volo su Canale 5 per altri due anni, tornano Pio e Amedeo'

“Sono molto contento di dire che abbiamo rinnovato e prolungato il nostro rapporto con Il Volo. Quindi, per altri due anni, sarà parte della squadra di Canale 5”, l'annuncio di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, nel corso della serata con la stampa per presentare i palinsesti 2024/2025 a Cologno Monzese. Nello specifico, per il famoso trio sono previste “tre prime serate nella primavera del 2025 e 3 nella primavera del 2026 e un altro concerto di Natale (quello di quest’anno era già contestualizzato)”. Berlusconi si è detto “davvero contento” perché “Il Volo ritengo abbia un grande valore artistico”.

Rinnovato anche il rapporto con Pio e Amedeo. "Si sono fermati per una stagione, cosa che io apprezzo, perché hanno voluto lavorare sul loro repertorio e comicità preparandosi ai nuovi impegni - ha spiegato -. Avremo 4 serate in primavera 2025 e 4 nella primavera 2026 e un nuovo progetto. Crediamo non solo nella vis comics di Pio e Amedeo ma anche nel loro talento a 360 gradi. Li vedremo impegnati anche in nuovi progetti in questi due anni di rapporto".

Palinsesti Mediaset - 'La Talpa' vip: crossover su Canale 5 e Infinity, conduce Diletta Leotta

Dopo i rumors dei giorni scorsi arriva la conferma. 'La Talpa', lo spy game con concorrenti vip torna su Canale 5 il prossimo autunno. La conduzione sarà affidata a Diletta Leotta. “Faremo 'La Talpa' - ha annunciato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset. Attenzione però: dimenticate quella che abbiamo visto tutti fino all’ultima edizione. Sarà molta innovativa e molto sperimentale oserei direi”. 'La Talpa', ha evidenziato Pier Silvio Berlusconi, verrà resa visibile prima su Infinity e poi su Canale 5. “Riteniamo questa scelta coraggiosa e pensiamo che potrebbe avere anche un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5, crediamo sia un segno di modernità che va fatto. Vorremmo provare ad alzare l’asticella e a fare intrattenimento con un reality, cosa che non è stata mai fatta”. L’ad di Mfe ha spiegato che “ci sarà un rimbalzo tra Infinity e Canale 5 fino all’ultima puntata finale, che andrà in onda prima su Canale 5 e poi su Infinity” e che i contenuti avranno “pezzi esclusivi”. L'esperimento fatto con 'Viola come il Mare 2' "ci ha dato grandissimi risultati, non solo d'ascolto" e inoltre, "è il nostro mestiere. In termini di ricavi pubblicitari, è un progetto molto complicato ma innovativo". Quanto alla conduzione, “Diletta ci sembra giusta per il prodotto che stiamo andando a fare e che visto il cast a cui stiamo lavorando sarà glam e moderno - ha osservato - ci sembra che sia la persona più giusta e le diamo il benvenuto in Mediaset”

Palinsesti Mediaset - Canale 5 in musica con Vasco Rossi, Annalisa, Laura Pausini e... Gli eventi in prime time

Serate evento nel nuovo palinsesto, anche Pooh, Annalisa e Bocelli Canale 5 celebra la grande musica italiana e si prepara a ospitare nel palinsesto 2024/2025 degli eventi musicali confezionati per la tv. Tra questi il concerto di Vasco Rossi, che sarà accompagnato da un’intervista di Claudio Amendola, quello dei Pooh e di Andrea Bocelli, con Michelle Hunziker sul palco e di Annalisa. Sono alcune delle novità annunciate durante la presentazione dei palinsesti da Federico Di Chio, direttore marketing strategico del gruppo Mediaset. Inoltre, su Infinity andrà in onda un docu-concerto di Laura Pausini che approderà nella tarda primavera del 2025 su Canale 5 e che prevede un racconto inedito dell’artista. “Laura si racconterà - ha anticipato Pier Silvio Berlusconi - spiegherà la genesi del grande tour, presenterà le persone che hanno creato l’evento e racconterà sé stessa, la sua carriera”. Quanto a Vasco Rossi, “è un grande - ha commentato e penso sia contento” di questo evento in tv

Palinsesti Mediaset, Canale 5: Beppe Fiorello ( "I fratelli Corsaro"), Cesaroni reboot e... Novità e conferme

Tante le fiction in programmazione nella prima serata di Canale 5. I primi titoli che andranno in onda sono "Storia di una famiglia perbene" con la seconda stagione. Grande novità è rappresentata da Beppe Fiorello con "I fratelli Corsaro", poi ecco la seconda stagione del "Il Patriarca" con Claudio Amendola. E ancora: "Le onde del passato" con Anna Valle, "La regola del gioco" con Alessandra Mastronardi, il ritorno di Marco Bocci con il poliziesco "Alex Bravo", Vanessa Incontrada con "Tutto quello che ho", la seconda stagione di "Maria Corleone", la terza stagione di "Buongiorno mamma". E' stato poi confermato il ritorno dei Cesaroni con un reboot molto atteso dal pubblico

Palinsesti Mediaset, Gerry Scotti torna con 'La ruota della fortuna'

A maggio un grande successo sul terreno degli ascolti tv e in autunno il ritorno: confermatissima su Canale 5 "La ruota della fortuna" con Gerry Scotti (che ritorna in prima serata con "Il milionario")

Palinsesti Mediaset - Italia 1 con Max Angioni e il Formicaio

Non solo film in prima visione tv e i match dei turni iniziale di Coppa Italia (che poi passerà su Canale 5). Italia 1 all'insegna della comicità nella prossima stagione tv con Max Angioni e il suo "Max Working" in cui proverà a misurarsi con il mondo del lavoro facendo lo stagista e l’assunto in prova con varie professioni. Altra novità nel menù della rete Mediaset è rappresentata da "Il formicaio”, la versione italiana di "El Hormiguero" che ha avuto molto successo in Spagna

Sanremo 2025: Pier Silvio Berlusconi, 'non contro programmeremo, su Coppa Italia noi siamo spettatori’

“Già negli ultimi anni abbiamo tenuto qualche programma più acceso, soprattutto Rete 4. Ma se la domanda è contro programmeremo Sanremo la risposta è sempre la stessa: no”, le parole di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, durante la serata con la stampa a Cologno Monzese. “Di solito vediamo in che momento di mercato siamo e capiamo. Se il mercato risponde, teniamo dei prodotti accesi, facendo il nostro lavoro di televisione commerciale. Ma non c’è nessuna intenzione di contro programmare Sanremo. Poi bisognerà vedere come finisce la questione della Coppa Italia ma è un fatto che ci vede spettatori”. Il calendario di Coppa Italia si scontra infatti quello del Festival di Sanremo 2025 come ha sottolineato i primi di luglio Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai. La Rai aveva già annunciato che il Festival di Sanremo 2025, uno degli eventi televisivi e musicali più attesi dell'anno, si terrà dal 4 all'8 febbraio 2025. Tuttavia, la Lega Calcio ha comunicato che le partite di andata dei quarti di finale della Coppa Italia si disputeranno nella stessa settimana, dal 4 al 6 febbraio 2025 in onda su Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi: ‘Rai forte, non preoccupa concorrenza Discovery’

“La Rai è un’istituzione molto forte di cui ho un grandissimo rispetto. Ha risorse per sopravvivere e superare qualsiasi cosa e ha un livello davvero alto. Non sono preoccupato per le sorti del servizio pubblico dal punto di vista degli ascolti e per la concorrenza di Discovery”, ha spiegato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, durante la serata con la stampa a Cologno Monzese. Quanto al terzo polo generalista sul Nove, “la rafforzata competitività è una notizia per la tv e gli spettatori - ha osservato - si professava che la tv fosse morta ma il fatto che una grande multinazionale investa in Italia, sulla televisione generalista” significa che “il nostro business è vivo e ben acceso. E’ chiaro che il quadro competitivo si complica e dovremo lavorare tenendo conto di un concorrente in più ma non abbiamo particolari timori”.

