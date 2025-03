Paola Perego a Diletta Leotta: "Mi mostravo Wonder Woman, ma nei giorni bui solo con i farmaci riuscivo ad uscire di casa" - Mamma Dilettante Video

Paola Perego ospite di Diletta Leotta a Mamma Dilettante

Paola Perego si racconta con trasparenza ai microfoni di Mamma Dilettante condotto da Diletta Leotta. Dietro uno dei volti più noti della tv italiana, c’è una donna forte che ha affrontato a testa alta diversi momenti di difficoltà: la sofferenza degli attacchi di panico, la crescita dei figli sola dopo la separazione, la lotta contro il cancro. Ma la storia di Paola è una storia di rivincite, di coraggio, di positività e di tanto, tantissimo amor proprio. Un esempio che ha passato ai due figli e che ora vuole trasmettere anche ai nipotini. Il suo mantra: non avere sensi di colpa.

Paola Perego a Diletta Leotta: "Mi mostravo Wonder Woman, ma nei giorni bui solo con i farmaci riuscivo ad uscire di casa"

Paola Perego: “Con i miei figli, sbagliando, ho sempre interpretato la donna “Wonder Woman” per cui non ci sono problemi, siamo sempre allegri, stiamo sempre bene.”

Diletta Leotta: “Un po' come nel lavoro”

Paola Perego: “Esattamente, finché uno neuropsichiatra geniale, un uomo illuminato, che lavorava in Brasile nelle favelas, mi disse: “Si ricordi che se lei si mostra sempre così i suoi figli non si potranno mai permettere di mostrare la tristezza perché non la conoscono e quindi non va fatto. Loro la devono conoscere con le sue fragilità perché solo così a loro volta potranno mostrare anche le loro fragilità. Leggendo il mio libro i miei figli hanno capito una serie di mie fragilità e ne abbiamo parlato".

Diletta Leotta: “Ti ha aiutato?”

Paola Perego: "Sì, è stato liberatorio. Quando sei giovane e in carriera senti di dover piacere a tutti e io, nonostante gli attacchi di panico, ero quello che gli altri volevano che io fossi".

Diletta Leotta: “Come facevi a lavorare in quel periodo?”

Paola Perego: "Con i farmaci. Solo con l'aiuto dei farmaci riuscivo a uscire di casa e lavorare, facevo solo quello. Lavoravo e basta, per il resto stavo chiuso dentro casa. Avevo questo senso del dovere fortissimo. All'inizio perché dovevo mantenermi per mangiare. Poi per questo senso del dovere che mi ha trasmesso mio padre per cui tu puoi anche morire, ma al lavoro ci devi andare e con i farmaci e l'aiuto dei medici riuscivo a farlo però sai sempre un po' ovattata, un po' appannata perché questi farmaci ti bloccano le emozioni oltre che gli attacchi di panico. Quindi dicevano che ero fredda e distaccata. Prova a prendere tu quello che prendevo io poi vediamo se sei simpatico ed esuberante"

Mamma Dilettante, Paola Perego a Diletta Leotta: ”Ho fatto pedinare mio figlio da due guardie del corpo”

Paola Perego: “Sperando che mio figlio non ascolti mai questo podcast, perché giuro Diletta non l'ho mai detto a nessuno, nemmeno a mio figlio, ma quando lui era adolescente io l'ho fatto seguire”

Diletta Leotta: “Cioè?”

Paola Perego: "Da due guardie del corpo, all'epoca lavoravo a Mediaset. Mandai due ragazzi sulle sue tracce perché lui cominciava a uscire il sabato sera e l'ho fatto seguire per vedere se si drogava e se si faceva le canne. Non gliel'ho mai detto.

Diletta Leotta: “E lui non se n'è mai accorto?”

Paola Perego: "No, poi chi l'ha seguito in discoteca mi ha detto che mio figlio aveva bevuto una birra e fumato una sigaretta. Se la sente sono rovinata, vabbè che ormai questa cosa è caduta in prescrizione. Io ho sempre fatto quella easy, controllando tutto però".

Paola Perego e Diletta Leotta, la puntata di Mamma Dilettante 4. Video