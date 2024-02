Paola Salvatore vice direttrice di Donna Moderna e responsabile moda-digital

Donna Moderna nomina Paola Salvatore, vice direttrice e responsabile del digital e della moda

Paola Salvatore, in carica da marzo, fa capo alla direzione di Maria Elena Viola. Nel corso del 2023 ha portato avanti un importante lavoro di riposizionamento di donnamoderna.com e dei relativi canali social del brand, da quest’anno si occuperà anche di sviluppare la nuova immagine moda del magazine.

Giornalista di lunga esperienza nelle redazioni dei femminili sia off che online, Paola Salvatore comincia la sua carriera a Cosmopolitan nel 1992; passa poi in Condé Nast dove resta per 7 anni fino alla vice direzione di Vogue Gioiello e Vogue Pelle. Nel 2005 diventa caporedattore moda di Flair in Mondadori dove resta fino alla trasformazione della testata da mensile a trimestrale. Nel 2012 viene chiamata in RCS dapprima per la vice direzione moda di A, e poi per creare e lanciare il sito di Amica come vice direttrice digital. Torna in Mondadori nel 2015 come vice direttrice di Tustyle e ne diventa direttrice responsabile in Stile Italia Edizioni fino a dicembre del 2022.