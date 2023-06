Pec obbligatoria da luglio, come registrarsi al nuovo portare Inad e ottenere la mail certificata

Pec obbligatoria, i passaggi per registrarsi nel nuovo portale Inad

La Pec diventa obbligatoria… siete sicuri di sapere come ottenerne una? A partire dal 6 luglio 2023 ogni cittadino si potrà registrare nell’Inad, ovvero l’Indice nazionale dei domicili digitali, un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) grazie al quale potrà ricevere comunicazioni ufficiali su multe, cartelle esattoriali, ovviamente il tutto con valore legale.

In pratica le Pubbliche Amministrazioni dal 6 luglio utilizzeranno solo comunicazioni digitali tramite Pec e non più le classiche raccomandate, anche gli avvocati potranno usare il domicilio digitale per inviare notifiche, in questo caso sarà possibile accedere all’Inad ed inserendo il codice fiscale di una persona si potrà verificare se quest’ultima è dotata di una pec attiva.

Che cos’è l’Inad

Dal 6 giugno è nato l’Inad, l’Indice nazionale dei domicili digitali dove i cittadini possono registrare un indirizzo Pec utile per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della pubblica amministrazione. Si tratta di un recapito digitale utile per ricevere informazioni con valenza legale da parte della Pa.