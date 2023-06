Pec obbligatoria dal 6 luglio: cosa cambia per multe, cartelle e raccomandate

Pec obbligatoria dal 6 luglio: cosa fare per attivare il servizio

Arrivano grosse novità sul fronte della corrispondenza postale. Dal 6 luglio sarà obbligatorio possedere una Pec per ricevere multe, cartelle esattoriali e raccomandate. Le nuove norme sono contenute nella riforma fiscale varata dal governo Meloni. Ecco quali sono le novità in arrivo e cosa fare per mettersi in regola. A partire dal 6 luglio - si legge sul Messaggero - l'indirizzo email Pec sarà un passo quasi obbligato.

Questo perché diventa fondamentale per poter gestire, ricevere ed inviare una serie di comunicazioni nei confronti della pubblica amministrazione come raccomandate per multe, accertamenti, cartelle esattoriali, rimborsi fiscali, detrazioni fiscali, insomma di parla di comunicazioni importanti per il cittadino che spesso hanno anche dei risvolti sotto il profilo economico e reddituale per il cittadino, ma vediamo esattamente quali sono le novità in arrivo e cosa fare per mettersi in regola.