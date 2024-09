Pechino Express 2024 in prima tv in chiaro su TV8, quando va in onda e le prime anticipazioni

Pechino Express 2024 in prima tv in chiaro su TV8

“Pechino Express – La Rotta del Dragone” torna in tv. Dopo la prima messa in onda in pay s Sky, ora sbarca free su TV8. L'adventure reality condotto da Costantino della Gherardesca, affiancato da Fru come “inviato” speciale e pronto per (ri)partire. Vediamo i dettagli.

Pechino Express – La Rotta del Dragone, quando va in onda su TV8

Pechino Express percorrerà nuovamente 'La Rotta del Dragone' a partire dal 13 settembre 2024: appuntamento ogni venerdì in prima serata alle ore 21.30. Lo show Sky Original, realizzato da Banijay Italia, proporrà 10 puntate piene di colpi di scena dalle regioni settentrionali del Vietnam, fra risaie verdi e testimonianze antiche, passando di corsa per le città ricche di spiritualità del Laos, fino a concludersi tra i panorami mozzafiato dello Sri Lanka

Pechino Express 2024, i concorrenti sulla Rotta del Dragone

Le coppie che compongono il cast di questa nuova edizione di Pechino Express? Fabio ed Eleonora Caressa a formare “I Caressa”, poi Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Artem e Antonio Orefice “I Fratm” e Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi “I Romagnoli”. Ai nastri di partenza anche Nancy Brilli e Pierluigi Iorio “I Brillanti”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini “I Giganti”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, infine Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”.



Pechino Express 2024, la Rotta del Dragone percorsa dai concorrenti

Adrenalinica, avventurosa e affascinante: la gara lungo la “Rotta del Dragone” si caratterizza per un forte spirito di competizione mescolato all’impagabile stupore per la scoperta, in pieno stile “Pechino Express”. Si esplorano, infatti, luoghi geograficamente lontani e si coinvolgono popoli culturalmente distanti, e per i viaggiatori in gioco sono intense e indimenticabili le emozioni per le fortissime interazioni che vengono a crearsi sia all’interno della coppia che con le popolazioni locali conosciute lungo il cammino, esseri umani tanto diversi per cultura e abitudini quanto capaci di collaborare anche nelle condizioni più estreme. Il tutto sommato alla gioia per la solidarietà che questo viaggio porta con sé, perché anche questa volta il premio finale è devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati durante il tragitto.

Negli oltre cinquemila chilometri che compongono il percorso della gara, le coppie possono contare su pochi elementi di base: solo uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Un bagaglio risicatissimo, per questo a fare la differenza sono la resistenza fisica e psicologica, l’abilità e l’intraprendenza, lo spirito di adattamento e di sopravvivenza dei viaggiatori, pronti a vivere una continua scoperta per gli occhi e per l’anima. L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni locali obbligano i viaggiatori di “Pechino Express” ad adattarsi allo stile di vita locale con tradizioni secolari, usanze curiose e alimenti impensabili: inevitabilmente più i viaggiatori riescono a sentirsi parte del nuovo mondo e più la loro esperienza è indimenticabile. L’avventura di questa nuova edizione di “Pechino Express” si snoda su migliaia di chilometri percorsi in circa un mese di riprese, che hanno comportato un totale di circa 13mila ore di registrazioni da portare al montaggio. La troupe era composta da 120 persone e un medico: dal punto di vista tecnico, la troupe ha usato 18 camere, 3 droni, 15 go pro e 2 dji ronin, grazie ai quali sono stati realizzati circa 37 terabyte di girato totale.

In questa stagione “Pechino Express” esplora l’Asia meridionale, per un tragitto che parte nell’estremo oriente tra Vietnam del nord e Laos giungendo poi in Sri Lanka, nella parte centrale del continente. Il tragitto dei viaggiatori lungo la “Rotta del Dragone” comincia dalle regioni settentrionali del Vietnam, fra risaie verdi e vivissime testimonianze della sua storia antica e della sua cultura affascinante; si passa poi di corsa per la natura incontaminata e le città ricche di spiritualità del Laos; fino a concludere il viaggio tra gli scenari suggestivi dello Sri Lanka, impreziositi dalla foresta pluviale incontaminata, dalle acque cristalline dell’Oceano Indiano e dai templi sacri. In questi luoghi gli uomini hanno saputo adattarsi alla giungla selvaggia, le rovine di regni passati sorgono accanto alle città moderne e la spiritualità orientale si intreccia alla natura rigogliosa e incontaminata. Superando prove e insidie, chilometro dopo chilometro in ciascuna puntata le otto coppie raggiungono il traguardo con la bandiera di “Pechino Express” e tappa dopo tappa le più tenaci arrivano alla finalissima.

