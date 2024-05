Piano City 2024, Francesco Taskayali svela il suo progetto speciale: "Suonerò con con Larissa Giers"

“Quest’anno sarò a Piano City Milano con un progetto speciale: suonerò infatti con Larissa Giers che suonerà dei vasi di cristallo", le parole di Francesco Taskayali ad Affaritaliani.it.

Il 32enne pianista e compositore romano (la sua musica ha incantanto il pubblico tra film, spot pubblicitari e documentari). racconta: "È stato un concerto molto interessante da preparare perché abbiamo catalogato tutte le frequenze dei vasi di cristallo, abbiamo capito come potevano lavorare con il piano, che sarà accordato apposta per riuscire a interagire, a trarre risonanza con questi vasi fatti con materiali molto particolari".

"Sarà un concerto particolare, quasi di installazione artistica, perché il pubblico sarà sdraiato sopra i tappetini di yoga e chi vorrà potrà mettersi le mascherine per rilassarsi completamente”, conclude Francesco Taskayali

Piano City Milano 2024

Dal 17 al 19 maggio torna Piano City Milano, il primo festival diffuso di Milano, che riempie la città di musica con concerti a ingresso gratuito in parchi, piazze, cortili, case che aprono al pubblico per l’occasione e tanti altri luoghi inconsueti. Per l’occasione, Agnona apre il suo showroom per Soundscapes, un’esperienza unica che combina suoni ancestrali e pianoforte, offrendo un momento di rilassamento e rigenerazione. Agli appuntamenti di sabato 18 alle 21.00 e di domenica 19 alle 7.00 sarà possibile conciliare meditazione e musica con i concerti in duo di Francesco Taskayali e Larissa Giers.