Pier Silvio Berlusconi boom: sul podio della Top Manager Reputation. Da Orcel a Giorgio Armani e Urbano Cairo... chi sale e chi scende

Piersilvio Berlusconi in scia ad Andrea Orcel e Claudio Descalzi sul podio - Top Manager Reputation classifica

Andrea Orcel è sempre primo nella Top Manager Reputation (con 84.89 punti) si conferma al comando nella classifica stilata da Reputation Manager S.p.A S.B (topmanagers.it), che da oltre dieci anni monitora la reputazione online delle figure apicali delle principali aziende in Italia.

Medaglia d'oro per l’AD di Unicredit, al centro dell’informazione finanziaria per l’operazione Commerzbank e i suoi impatti in Europa e per altre iniziative della banca che amplia di 5 miliardi l’investimento per le imprese nel “Piano Transizione 5.0”.

Chi vola altissimo è Pier Silvio Berlusconi che si prende il secondo posto (81.94), grazie ai ricavi in crescita di MFE, al piano assunzioni under 30 e ai continui rumors sulla sua possibile discesa in politica.

Il podio è completato da Claudio Descalzi (79.81) che agli Eni Awards sottolinea l’importanza della ricerca nella transizione energetica e nell’innovazione globale, presenta il “Methane Report 2024” e rimarca il ruolo di Eni nella gestione del metano.

Renato Mazzoncini e Urbano Cairo: top-5 e posizioni guadagnate nella Top Manager Reputation

La top-5? Renato Mazzoncini salire di un gradino sino al quarto posto (78.07), protagonista con la presentazione del Bilancio di Sostenibilità di A2A a Bergamo, per 160 milioni di valore generati sul territorio. Due posizioni guadagnate per Urbano Cairo (78.03), che a fine settembre ha visto il suo Torino in vetta alla serie A dopo 47 anni.

Da Giorgio Armani a Brunello Cucinelli, Marina Berlusconi e... - Top Manager Reputation classifica

Arriva al sesto Giorgio Armani (77.80), che veste Sophia Loren per i suoi 90 anni e si racconta in un libro. Settimo posto per Carlo Messina (77.76) ottavo Matteo Del Fante (74.82). Scende al nono Brunello Cucinelli (74.77), seguito al decimo da Luca de Meo (72.47) che sale di uno.

All’undicesimo guadagna due posizioni Alessandro Benetton (72.23), che lancia una fondazione per gli under 30 e fa entrare Banca Ifis nella sua The Street. Al dodicesimo Luigi Ferraris (72.06), al tredicesimo sale di uno Marina Berlusconi (71.94), poi Cristina Scocchia (68.60). Sale di due al quindicesimo l’AD di Snam Stefano Venier (67.50), Renzo Rosso (67.38) al sedicesimo Pietro Labriola (65.22).

Paolo Gallo e i manager che volano a ottobre

Chiudono la Top 20: Francesco Milleri (64.96), Luca Dal Fabbro (64.09), e Gian Maria Mossa (63.82) che sale di tre con l’Opa Intermonte e accelera la raccolta netta a settembre.

In Top 100: il colpo del mese è di Paolo Gallo (23°,+6) AD di Italgas che acquisendo 2i Rete Gas punta al primato europeo; Diana Bracco (28°,+9), Remo Ruffini (29°,+6), Diego Della Valle (35°,+10), Patrizio Bertelli (58°,+20).