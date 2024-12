Pier Silvio Berlusconi, Urbano Cairo, Giorgio Armani e Carlo Messina che scatta... Top Reputation Manager, top 10 caldissima a novembre

Pier Silvio Berlusconi, Urbano Cairo, Giorgio Armani e Carlo Messina che scatta... Top Reputation Manager, top 10 novembre novembre 2024

Andrea Orcel guida davanti a Carlo Messina (scatto di 5 posizioni) e Claudio Descalzi: ecco a voi il podio della Top Manager Reputation di novembre. Con una top-10 ricca di conferme e nomi importanti: da Pier Silvio Berlusconi al quarto posto (che nelle prossime ore farà una sorpresa nel programma This Is me di Silvia Toffanin) a Giorgio Armani (sesto) e Urbano Cairo (il patron del Torino e numero uno di Rcs è settimo). Chi sale? Alessandro Benetton, Marina Berlusconi, Alberto Nagel e... tutti i trend della classifica

Andrea Orcel al comando, Carlo Messina in scia davanti a Descalzi - Top Manager Reputation novembre 2024

Andrea Orcel (82.93) guida la Top Manager Reputation (topmanagers.it) di novembre. La classifica è stilata da Reputation Manager S.p.A S.B, e da oltre dieci anni monitora la reputazione online delle figure apicali delle principali aziende in Italia. Impegnato sul fronte internazionale a ricercare un delicato equilibro con il governo tedesco su Commerzbank, e in importanti acquisizioni in Romania, Polonia e Belgio, l’AD di Unicredit rilancia ancora con la mossa su Banco BPM, tema che sarà centrale nella prossima rilevazione.

Carlo Messina (81.25) è secondo e guadagna cinque posizioni questo mese. L'AD di Intesa Sanpaolo segna un utile di 7,17 miliardi nei nove mesi, con previsione di rialzo a 9 miliardi nel 2025. Si conferma terzo Claudio Descalzi (80.69), che parla di un Q3 di Eni dalla redditività eccellente e annuncia l’investimento di KKR in Enilive. L’AD del cane a 6 zampe porta la sua vision sulla volatilità di petrolio e gas alla conferenza ADIPEC negli Emirati Arabi, sottolineando le sfide del settore su sicurezza energetica e decarbonizzazione. Quarto posto per Pier Silvio Berlusconi (80.58) e quinto per l’AD di A2A Renato Mazzoncini (77.72), seguito da Giorgio Armani (76.78) stabile al sesto. Settimo posto per Urbano Cairo (76.56), all’ottavo sale di uno Brunello Cucinelli (76.43), mentre Matteo Del Fante (74.95) scende al nono.

Guadagnano terreno Alessandro Benetton (72.89), che sale di uno al decimo, e Marina Berlusconi (72.55) che sale di due all’undicesimo. L’AD di Renault Luca de Meo (72.43) è dodicesimo, Luigi Ferraris (72.16) tredicesimo. Dalla 14 alla 17 stabili: Cristina Scocchia (67.81), Stefano Venier (67.73), Renzo Rosso (66.94) e Pietro Labriola (65.13).

Chiudono la top 20: al diciottesimo Luca Dal Fabbro (64.99) in crescita di uno, Pierroberto Folgiero (64.28), in crescita di due, e Francesco Milleri (64.27).

In crescita nella Top Reputation Manager di novembre 2024 - Alberto Nagel (29°+10); molto attivo, non a caso, Giuseppe Castagna (40°,+10); Aldo Isi (49°,+6); Carlo Cimbri (51°,+6); Maura Latini (56°,+5); Luigi Lovaglio (57°,+8); Paolo Scaroni (73°,+11). I rumors sulle nuove nomine muovono importanti caselle in Top 100.