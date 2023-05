Porro, tweet sibillino: “Mediaset la mia famiglia”. Resta o va in Rai?

Porro e il tweet sibillino su Twitter. Resta a Mediaset o va alla Rai?

Nicola Porro con un post su Twitter leva ogni dubbio sul proprio futuro. O quasi? Il giornalista, vicedirettore del Giornale e conduttore di "Quarta Repubblica" (in onda su Rete 4) ha scritto un post social in cui esprime tutto il suo affetto verso Mediaset e, in particolare, Piersilvio Berlusconi, il Cavaliere e la dirigenza del Biscione.

Ma quel che può sembrare una conferma, in realtà potrebbe nascondere un significato nascosto. Il nome di Porro, infatti, è tra quelli più caldeggiati per un ritorno in Rai, con voci insistenti che davano adito a una trattativa in corso tra lui e viale Mazzini. E se dunque, il tweet del giornalista fosse, invece, un messaggio di addio? Questo, per ora, non è dato saperlo.

E ora, con l'addio di Massimo Gramellini, pervenuto ufficialmente oggi mercoledì 31 maggio, il quale volerà verso una conduzione a La7, le pressioni della Rai sul conduttore per rinforzare il team della televisione pubblica potrebbero incrementare notevolmente, così come le probabilità di un approdo di Porro..