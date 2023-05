Processo stalking Varriale, la seconda presunta vittima: "Ha aggredito anche me"

La seconda presunta vittima al processo per stalking di Varriale: "Ha aggredito anche me"

Parla in aula una seconda presunta vittima del giornalista Enrico Varriale, a processo a Roma davanti al giudice monocratico per stalking e lesioni. La donna sarebbe stata aggredita l'8 dicembre del 2021, dopo pochi mesi dall'aggressione denunciata dalla prima vittima che si è costituita parte civile nel procedimento.

La testimone, che ha presentato una denuncia da cui è partita una seconda tranche di indagine, ha riferito di aver contattato la prima vittima, il giorno dopo che il giornalista l'aveva picchiata per dirle: ''So cosa hai passato, è successo anche a me''.

La difesa del giornalista ha però contestato quanto riferito dalla testimone e ha depositato una perizia sui messaggi che Varriale e la donna si sono scambiati nel corso della loro relazione, alcuni dei quali la donna ha detto di non averli mai inviati.