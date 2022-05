Product Manager Alliance, nasce l'associazione italiana: obiettivo 50.000 iscritti nel primo anno

Product Manager Alliance. Questo il nome della prima associazione italiana ed europea di product manager, nata in Toscana, che conta una community di 7.000 professionisti e punta ad arrivare a 50.000 iscritti nel primo anno.

Il product manager è la figura che guida tutto il ciclo di vita di un prodotto digitale (come una app, o una intera piattaforma), dalla nascita all'uscita sul mercato, fino all'opera di manutenzione: sono richieste competenze tecniche, gestionali, di management, di marketing. “E' la punta di diamante dell'innovazione e del mercato digitale sia per le aziende che per la Pubblica amministrazione”, afferma il presidente di Product Manager Alliance, Luciano Castro.

L'obiettivo dell'associazione è “definire uno standard”, aggiunge Castro, “italiano prima ed europeo poi, per creare prodotti digitali. La formazione e la divulgazione saranno al centro della nostra attività, rivolta sia alle imprese che ai singoli professionisti, con uno sguardo attento ai giovani che guardano al mondo digitale, anche attraverso l'erogazione di borse studio in partnership con le università".

Castro, ex direttore tecnico di Aruba e tuttora attivo come business angel, è stato scelto come capo della missione “1.2” del Pnrr, che prevede lo stanziamento di un miliardo di euro per finanziare la migrazione al cloud di tutte le pubbliche amministrazioni locali.

