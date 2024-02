Quarto Grado, anticipazioni stasera 9 febbraio 2024

Quarto Grado, anticipazioni stasera: il programma torna sui casi di Pierina Paganelli e Liliana Resinovich

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera si aprirà con il caso di Pierina Paganelli, trovata accoltellata nel garage del proprio condominio, a Rimini. Gli inquirenti stanno indagando per capire cosa sia successo nei due appartamenti del terzo piano, nello stesso orario in cui la donna veniva uccisa. Al centro del giallo anche un cellulare e i suoi movimenti registrati in quel momento.

Si parlerà anche la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita due anni fa, in un bosco vicino alla sua casa, a Trieste. Manca un mese alla riesumazone del suo corpo per una nuova autopsia. Intanto, il fratello Sergio accusa: "qualcuno la spiava".

Confermati gli interventi di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva.