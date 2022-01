Quirinale, Grillo chiama Mentana in diretta: siparietto sul caso Conte-Draghi

Quirinale, caso Conte-Draghi: Beppe Grillo chiama Mentana in diretta su La7: "Condivido la linea del presidente M5s"

Beppe Grillo telefona in diretta a Enrico Mentana, su La7, e smentisce di aver parlato con Giuseppe Conte del sostegno a Draghi per il Quirinale. "Con Conte vi sentite sempre, ma non avete mai parlato dell'argomento di votare Draghi al Quirinale. Ok?", dice Mentana riassumendo il contenuto della sua telefonata con Grillo.

Quirinale, sms di Grillo a Mentana: "È vero che condivido la linea M5s"

Qualche istante dopo Enrico Mentana, nella sua Maratona su La7, torna sullo scambio in diretta con Beppe Grillo, leggendo un nuovo messaggio inviatogli dal garante del M5S, in cui Grillo scrive "è vero" allegando il comunicato in cui fonti del M5S in mattinata riportavano la chiamata tra il fondatore del Movimento e Giuseppe Conte, in cui si parlava di "piena sintonia" tra i due sulla trattativa portata avanti dall'ex premier sul Colle, dunque permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi e ricerca di un candidato autorevole e super partes.

Quirinale, fonti M5s: telefonata Conte-Grillo, piena sintonia

Secondo quanto si apprende da fonti M5S si e' tenuta una lunga telefonata di aggiornamento fra Giuseppe Conte e Beppe Grillo. Piena sintonia fra il Presidente e il Fondatore del Movimento 5 Stelle sulla linea che il Movimento sta tenendo in questa trattativa per il Quirinale, mirata a garantire piena stabilita' all'attuale Esecutivo per continuare a rispondere alle urgenze del Paese e a trovare un candidato autorevole e super partes.

