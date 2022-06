Quotidiani, cala La Verità di Belpietro: rosso generale tranne per Repubblica

Quotidiani, declino generale in edicola: perde ancora copie il giornale di Belpietro

Altro mese di magra per i quotidiani, che vede un calo per tutti tranne Repubblica. Le vendite in edicola ad aprile continuano, come marzo, a scendere. Nessun caso specifico, il declino è generale. Secondo i dati ADS, a guadagnare copie rispetto al mese scorso è Repubblica, il giornale di casa Gedi, che passa dalle 141.777 copie di marzo alle 142.134 di aprile. Certo, un incremento non particolarmente rilevante, ma che comunque fa ben sperare. Un altro caso da tener sott'occhio è il calo, per il secondo mese consecutivo, della Verità di Maurizio Belpietro. Il quotidiano, infatti, passa dalle 38.149 copie di marzo alle 36.603 di aprile.

Diverso il discorso per le altre grandi testate. Ma entriamo nel dettaglio. Il Corriere della Sera, che nella scorsa rilevazione aveva totalizzato 268.691 copie, torna a casa questa volta con "solo" 261.691. Perse, dunque, 7 mila copie: un risultato negativo per il colosso editoriale del gruppo Rcs. La Stampa, da parte sua, cede 2.216 copie, passando da 100.376 copie a 98.160.

Ora è il turno del Sole 24 Ore. Ebbene, il quotidiano diretto da Fabio Tamburini perde sul campo 4.417 copie rispetto al mese scorso. Per quanto riguarda il giornale diretto da Alessandro Sallusti, Libero non guadagna copie e questo mese ne perde 727. Il Giornale, da parte sua, non fa sorridere Berlusconi e perde 861 copie. Infine, il quotidiano di Marco Travaglio, il Fatto Quotidiano, che cede 774 copie.

