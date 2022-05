Quotidiano Nazionale-Resto del Carlino, lascia il direttore Brambilla

Quotidiano Nazionale-Resto del Carlino, Michele Brambilla lascia la direzione dei due quotidiani

Michele Brambilla dal 30 giugno lascia la direzione di Qn-Quotidiano Nazionale e del Resto del Carlino. Lo annuncia una nota dell'editore Andrea Riffeser Monti che comunicherà nei prossimi giorni il nome del successore.

"Il direttore Michele Brambilla, d'intesa con l'Editore e secondo un programma stabilito da tempo, ha comunicato che a far data dal prossimo 30 giugno lascerà la direzione del Quotidiano Nazionale e del Resto del Carlino, nonché la direzione editoriale di tutte le testate del Gruppo" si legge nella nota.

"Al momento del suo ingresso in azienda, a marzo 2019, l'Editore gli aveva fra l'altro affidato il compito di individuare, all'interno del Gruppo, alcuni giovani che potessero diventare i dirigenti del futuro, e di aiutarli in un percorso di crescita. Dopo quasi tre anni e mezzo, si ritiene che questo percorso sia arrivato a compimento. Michele Brambilla resterà comunque nel Gruppo con la mansione di editorialista. A lui il ringraziamento per il lavoro svolto. L'Editore comunicherà nei prossimi giorni, nel rispetto delle norme di lavoro vigenti, il nominativo del nuovo Direttore”, conclude la nota siglata da Riffeser Monti.

