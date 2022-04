Radio, la classifica per tempo di ascolto in minuti: Rtr99 vince il podio

Radio, la stazione con più Tsl è Rtr99: sul podio anche Radio 105 e Radio WoW

Ecco i nuovi dati delle analisi sul Tsl (Time Spent Listening): la durata media giornaliera di ascolto a una emittente espressa in minuti. Ecco l’analisi di Claudio Astorri, ripresa da Spot and Web, delle stazioni con Aqh 24h superiore a 1.500 con il Tsl più alto di tutte.

L’unica emittente che supera i 200 minuti è la stazione di Carlo Bonarrigo. Complimenti allo staff di Rtr 99 che opera da Roma e per il Lazio. I 204 minuti vogliono dire 3 ore e 24 minuti di ascolto medio tra tutti gli ascoltatori. Una sola Radio nazionale sale sul gradino più alto del podio. Ed è Radio 105, che ha portato la durata media dell’ascolto a 2 ore e 11 minuti. Sono presenti ben 3 emittenti del Formato Dance/Rhythmic. Si tratta di Radio Wow, Radio Peterpan e Radio Studio Più.

Non c’è alcuna Radio nazionale in questa parte della classifica. E le Radio locali presenti hanno tutti format distintivi. Come quello di Radio Popolare, di Radio Sei e Radio Nettuno Bologna Uno. Radio Studio Delta è l’emittente di formato Contemporary Hit Radio con la durata di ascolto maggiore. Ne sarà fiero l’ottimo Giampi Ronconi. Interessante la crescita complessiva anche di Ciccio Riccio.

La Radio è la relazione tra le sue stazioni e gli individui all’ascolto. Le relazioni più solide sono quelle in cui è verificabile una durata del tempo significativa. Il Tempo di Ascolto Giornaliero in Minuti (Tsl) non è proprio un indice di gradimento ma di certo un indicatore della affezione. E alle emittenti che superano l’asticella dei 100 minuti giornalieri è da riconoscere senza alcun dubbio la capacità di essere attraenti e di offrire evidentemente un riferimento importante alla giornata delle persone. Buon lavoro a tutti e Radioso incremento del Tsl, un grande obiettivo.