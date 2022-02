Rai 2, il direttore di Affaritaliani.it Perrino ospite ad “Anni 20 notte”

Rai 2, torna “Anni 20 notte” dopo la settimana di Sanremo: ospite il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino

Torna dopo la pausa sanremese l’approfondimento targato Rai 2 “Anni 20 notte”. Condotto da Francesca Parisella con al fianco l'editorialista Alessandro Giuli. Puntata arricchita dal reportage di Daniele Piervincenzi che affronta il tema dell’emergenza energetica italiana con viaggio in Slovenia per visitare una centrale nucleare, proprio a pochi chilometri dal confine italiano. Interverrà il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino.

Nel corso della puntata ospite in studio anche una delle protagoniste della politica italiana: Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia. Una lunga intervista a tutto campo per parlare dall’emergenza pandemica, alla crisi del centro-destra, al Giorno del Ricordo per le vittime delle Foibe. Tutti argomenti che approfondiremo in studio con servizi e dirette dedicati.

Oltre all’onorevole Giorgia Meloni saranno presenti tanti altri ospiti: Chiara Geloni del Partito Democratico, Maurizio Gasparri di Forza Italia, lo scrittore Giampiero Mughini, il comico Dario Cassini, solo per citarne alcuni. Una puntata speciale per il ritorno di “Anni 20 notte” il nuovo modo di raccontare attento all’attualità, alla cultura e alla cronaca. La capacità di analizzare la realtà sotto altri punti di vista. Ogni giovedì alle 23.00 circa sempre su Rai 2.

