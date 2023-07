Rai, arrivano Gomez e Giletti. Stop a Facci. Ecco chi sostituisce Berlinguer

Rai, Giuseppe Conte reclama la fascia oraria di Cartabianca: "Spetta a noi"

La nuova Rai è alle prese con i palinsesti autunnali ma la composizione del puzzle per l'autunno si fa sempre più complicata. Complici anche i recenti fatti di cronaca che stanno condizionando la "campagna acquisti" di viale Mazzini. L'ultimo caso riguarda Filippo Facci, l'editorialista di Libero sembrava quasi certo di condurre un suo programma "I Facci vostri", una striscia quotidiana su Raidue prima del Tg delle 13, ma così non sarà. Il giornalista è stato definitivamente escluso per decisione dell'ad Sergio, paga le frasi sul caso La Russa jr. "Quella ragazza si è fatta di cocaina e poi se l'è fatta anche Leonardo La Russa". Non si torna indietro, decisione presa. Lui la prende così: "Quell'editoriale? Lo riscriverei uguale, parola per parola".