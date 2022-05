Rai, Cartabianca verso la riconferma: la bufera stravolge i piani di Fuortes

Rai, Cartabianca verso la riconferma? Incontro tra Berlinguer e Fuortes. Rumor

Viale Mazzini fa marcia indietro e ripensa a “Cartabianca”. Ieri sera, in gran segreto, ci sarebbe stato un incontro tra la conduttrice Bianca Berlinguer e l’Amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes. Proprio come poco tempo fa, i due si sarebbero visti per decidere le sorti del programma.

Questa volta, però, il top manager della televisione pubblica fa dietro front dopo le numerose polemiche insorte dopo le voci di stop al talk-show in onda su Rai3 il martedì sera. E, secondo quanto suggeriscono fonti vicine a viale Mazzini, il programma politico di Bianca Berlinguer è riuscito a guadagnarsi la riconferma. Ma non senza qualche aggiustamento, probabilmente legato proprio a ciò che deciderà oggi la Commissione di Vigilanza Rai sulla questione “ospiti e competenza” nei talk politici.

