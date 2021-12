Rai, Lavatore direttore Rai 2: ok Cda. Tgr notturni chiusi, cdr: sì a sciopero

Massimo Lavatore direttore ad interim di Rai 2, prende il posto di Ludovico Di Meo

Nuovo volto al vertice di Rai 2: il consiglio di amministrazione della Rai ha espresso parere favorevole alla proposta di nomina di Massimo Lavatore a direttore ad interim, avanzata dall'amministratore delegato Carlo Fuortes. Lavatore prende il posto di Ludovico Di Meo che è stato nominato direttore generale alla tv di San Marino.

Rai, giornalisti: "Sì a scioperi proposti da Usigrai"

Inoltre, secondo quanto apprende l'Adnkronos, è stato unanime da parte di tutti i cdr delle testate Rai e delle redazioni regionali della Tgr il via libera alla proposta fatta dall'Esecutivo Usigra dopo la scelta dell'Azienda di eliminare le edizioni notturne dei Tg regionali (ne abbiamo scritto qui). Un via libera che si traduce nell'approvazione di un pacchetto da 1 a 3 giorni di sciopero delle firme, da1 a 3 giorni di astensione audio-video e da 1 a 3 giorni di astensione dal lavoro.

I comitati di redazione hanno dato l'ok anche alla proposta dell'esecutivo Usigrai di citare in giudizio la Rai per comportamento antisindacale per non avere informato preventivamente il sindacato del taglio della terza edizione dei Tg regionali. Domani dovrebbero esserci anche assemblee in tutte le redazioni.