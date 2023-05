Rai, Luciana Littizzetto al veleno: "La Meloni vuole cacciare tutti"

Rai, Luciana Littizzetto: "Vogliono fare l'Angelus con Nicola Porro?"

Luciana Littizzetto la "cacciata" dalla Rai ad opera del governo Meloni non l'ha proprio digerita e in uno dei suoi ultimi monologhi durante "Che tempo che fa" di domenica sera - si legge su Libero - si è scagliata contro la premier. Prima la bordata sull'incontro tra la Meloni e il Papa: "Poi hai visto che in settimana la Meloni è andata dal Papa. Tutti e due vestiti in bianco total white. Infatti il Papa le ha detto "ma ci siamo vestiti uguali". Non è che vogliono mandare via anche il Papa? Vogliono far fare l’Angelus a Nicola Porro?".

Poi - prosegue Libero - l'attacco anche sul look alla sfilata degli alpini: "Si è messa in testa il cappello con la penna, si sta mimetizzando come Salvini". Finito qui? No. A questo punto la Littizzetto mostra la foto della Meloni in compagnia di Ursula Von der Leyen. Entrambe indossano giacca e pantaloni color pesca. E anche qui bordate: "Ma come si è vestita? Look mellon". E per finire anche la frecciata sul Consiglio d'Europa in Islanda: "Non è che lì si è vestita da renna?". Insomma, Littizzetto la cacciata dalla Rai non l'ha proprio digerita e Fazio ha tentato di frenarla: "Per favore Luciana, non peggioriamo la situazione...".