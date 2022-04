Rai1, Guerrini: "Le donne dell'est imparavano a catturare anziani a scuola"

Orso Guerrini choc a Storie Italiane: "Le donne dell'est andavano a scuola in Svizzera per imparare a circuire gli anziani"

Il baffone degli spot della Birra Moretti fa calare il gelo negli studi della Rai. A Storie Italiane, la trasmissione di Rai1condotta da Eleonora Daniele, è intervenuto Orso Maria Guerrini. L’attore stava parlando del suo rapporto con la collega ed ex fidanzata, ma a un certo punto è inciampato in una dichiarazione reputata fuori luogo dalla conduttrice.

Dopo aver raccontato che la sua attuale moglie è molto più giovane di lui, Orso Maria Guerrini ha voluto svelare un aneddoto che nulla ha a che vedere con Catherine Spaak: “L’ho sposata nel 2011 quando apparve la possibilità che ci fosse una legge anti-badanti. C’è stato un momento in cui le ragazze dell’Est facevano una scuola in Svizzera per accalappiare anziani”.

Il volto di Eleonora Daniele si è incupito, con la conduttrice ha preso le distanze da quanto dichiarato da Orso Maria Guerrini: “Ti chiedo una cortesia, ci sono dei luoghi comuni che vorrei sfatare in questa trasmissione rispetto alle donne dell’Est. Non mi è piaciuta molto questa affermazione. Soprattutto in questo momento particolare che stiamo vivendo. Vorrei allontanarmi da questa cosa che hai detto”.

