Real Madrid-Manchester City dove vederla: Champions show in tv e streaming

Real Madrid-Manchester City dove vederla. Champions League, quarti di finale martedì 9 aprile 2024

Real Madrid-Manchester City più che un quarto (andata martedì 9 aprile alle 21 al Santiago Bernabeu) si può considerare una finale anticipata: le ultime due vincitrici della Champions League una di fronte all'altra. Di più. E' una 'bella': Blancos e Citizen si sono affronte in semifinale nelle ultime due edizioni della massima compatizione europea per club. Due anni fa ebbe la meglio la squadra allenata da Carlo Ancelotti, la scorsa stagione passò in modo netto quella di Pep Guardiola. Chi sarà la vincitrice questa volta? Real Madrid-Manchester City dove vederla in tv e streaming: guida veloce per seguire i quarti di finale di Champions League.

Real Madrid-Manchester City dove vederla in tv free

Real Madrid-Manchester City sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 martedì 9 aprile alle 21 con telecronaca di Massimo Callegari e commento tecnico di Massimo Paganin. Post match a cura di Alberto Brandi con ospiti in studio Cristian Panucci, Fabrizio Ravanelli, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospiti in studio Cristian Panucci, Fabrizio Ravanelli, Sandro Sabatini e Graziano Cesari.

Real Madrid-Manchester City dove vederla in pay tv

Real Madrid-Manchester City andrà in diretta tv pay su Sky Sport 2 con telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Pre e post partia su Sky Sport Uno con Federica Masolin che conduce Champions League Show e in studio Alessandro Del Piero, Fabio Capello, Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

Real Madrid-Manchester City dove vederla in streaming

Real Madrid-Manchester City in diretta streaming free su sportmediaset.it, pay su Mediaset Infinity, SkyGo e Now con le rispettive telecronache di canale 5 e Sky Sport.

