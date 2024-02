Remigi torna in tv, Morlacchi: "Chiede scusa a tutti tranne a me". L'autogol

Memo Remigi, ritorno "infuocato" in tv: Jessica Morlacchi non crede alle scuse in Rai

Memo Remigi è ricomparso sul piccolo schermo dopo oltre un anno, quando - a ottobre 2022 - fu "accompagnato" alla porta da Viale Mazzini dopo essersi reso protagonista "silente" di un episodio deprorevole di molestie. Al tempo infatti il cantante era presenza fissa nel cast del programma di Serena Bortone "Oggi è un altro giorno" su Rai1 e, insieme a lui, la cantante Jessica Morlacchi, che fu vittima della molestia di Remigi. L'occasione del rientro in tv è stata invece la partecipazione al programma 'Bella Mà' invitato dal conduttore Pierluigi Diaco, che ha affrontato subito il tema.

"Ci tenevo a ribadire le mie scuse all'azienda e soprattutto al pubblico: sono convinto che nella vita tutti sbagliamo e io in sessanta anni di carriera sbagli ne ho fatti diversi, più o meno gravi. Quello che ho fatto è stato un gesto di grande incoscienza, che mi è costato molto", 'confessa' il cantante e autore di tanti brani famosi.

"Guai a mancare di rispetto, soprattutto a una donna - tiene a sottolineare Remigi - Sono il primo a portare avanti questo principio fondamentale, specie nella vita di un uomo: l'uomo non può approfittare di determinate situazioni, per far sentire la donna più debole, per metterla in uno stato di inferiorità. Fare certi gesti nei confronti di una donna credo che sia avvilente per l'uomo stesso: non è più un uomo, è una persona inqualificabile", esclama durante la trasmissione su Rai2.

Al'inizio Memo Remigi ha esordito così: "Sono molto emozionato, non sai quanto! Mi sembra di essere al mio debutto televisivo... malgrado abbia alle spalle sessanta anni di carriera con tre anni di gavetta". Quindi racconta: "Maurizio Costanzo, che mi ha sempre sostenuto, mi ha detto una frase che mi ha colpito tantissimo e che mi ricorderò per sempre: 'nella vita, quando uno sbaglia non va condannato ma va aiutato'...".

Eppure la diretta interessata, Jessica Morlacchi, sembra non essere convinta delle buone intenzioni del cantante di "redimersi". Infatti, contestualmente alle dichiarazione di Remigi ha ribattuto: “Chiede scusa alla Rai, al pubblico, ma non a me".

