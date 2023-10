Ricci: "Fuorionda Giambruno? Coerenti col live. Piersilvio non l'ho sentito"

Fuorionda Giambruno, la versione di Antonio Ricci: "La vittima vince sempre, come Meloni"

"Sono padrone e mandante di me stesso. Non ho mai avuto un’esclusiva con nessuno. Ai tempi di Drive In tenevo appesa sul muro una vignetta di Altan: “vorrei sapere chi è il mandante di tutte le cazzate che faccio”. Lo dice Antonio Ricci in un colloquio con il Corriere della Sera. A proposito dei fiorionda di Giambruno: "Vedo tanti opinionisti che dibattono, tutti esperti in ventriloquia e paranormale; sento giornalisti che sostengono che prima di scrivere un articolo devono confabulare con l’editore: possibile che non ci sia nessuno che dice che uno può prendere un’iniziativa di sua volontà? Mi pare una cosa oscena. Qui viene messa in discussione la libertà di stampa, mi chiedo come mai Mattarella non abbia ancora detto niente. La satira deve essere riverente o irriverente?".

E dice ancora al Corriere della Sera: "Tutto questo stupore mi stupisce, non ho scoperto niente di che. Trovo assolutamente coerenti i fuorionda di Giambruno con le cose dette da lui in onda. E poi quel che è successo è banalmente capitato a tutti i grandi leader europei: Re Carlo, Merkel, Pompidou, Giscard d’Estaing...". Ricci sostiene sempre al Corriere di aver fatto un favore alla premier: "Semplificando il cattivo è lui. La vittima stravince sempre. Il suo messaggio dal punto di vista della comunicazione nell’immediato è stato molto efficace. Ma è importante anche la parte mancante: non ha speso neppure una parola per le ragazze coinvolte".

Sempre il Corriere della Sera, scrive che "nessun dirigente l’ha chiamato e lui assicura di non aver avvisato Pier Silvio Berlusconi: «E perché? Non lo vedo mai, forse una volta all’anno. Adesso ho saputo che vorrebbe chiamarmi, vediamo se succede, lunedì. È sempre molto indaffarato. E non è stato un gioco delle parti, sarebbe infantile e crollerebbe in un secondo. Pier Silvio è come il padre, vuol piacere a tutti». Con Marina Berlusconi invece i rapporti sarebbero inesistenti: «Non l’ho mai sentita al telefono in vita mia e non la vedo da non so quanti anni".