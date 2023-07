Roberto Napoletano fa pace con il Sole 24 ore con 200mila euro

False comunicazioni sociali e manipolazione del mercato, il Sole 24 Ore aveva chiesto un risarcimento danni per 7,9 milioni di euro

False comunicazioni sociali e manipolazione del mercato: si chiude l'affaire "Sole 24 Ore" per l'ex direttore editoriale Roberto Napoletano. "L’assemblea degli azionisti del Gruppo Sole 24 ore ha approvato la transazione dell’azione sociale di responsabilità con l’ex direttore editoriale Roberto Napoletano, che era stata promossa il 30 aprile 2019 per il tramite del giudizio civile instaurato avanti il Tribunale di Milano sub R.G. n. 30810/2019”, si legge in una nota diramata dal gruppo.

Si mette quindi la parole fine alla vicenda aperta quando il Cda de Il Sole 24 Ore aveva deliberato all’unanimità la proposta di azione sociale di responsabilità (ex articoli 2392 e 2393 del codice civile) con una richiesta di 7,9 milioni di euro nei confronti dell’ ex presidente Benito Benedini, dell’ex ad Donatella Treu, che hanno transato nell’ottobre del 2022, e dell’ex direttore Roberto Napoletano che invece non aveva voluto chiudere la causa intentata per danni dovuti a condotte relative alle pratiche commerciali e di reporting dirette a incrementare i dati diffusionali del quotidiano, non riconoscendo nessuna sua responsabilità nel merito.