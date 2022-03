Russia, Apple sospende le vendite online: anche Tim Cook contro Putin

Crisi Ucraina, Apple sospende le vendite online in Russia: la rivolta dei Big Tech si scaglia su Putin

Apple ha sospeso le vendite online in Russia. In seguito alla richiesta del vice primo ministro dell’Ucraina Fedorov, la società di Cupertino sta rispondendo all’appello, mettendo fine alle vendite online dei propri prodotti in Russia. Infatti, stando anche a quanto riportato da MacRumors e come fatto notare da Horace Dediu su Twitter, la versione russa del sito Web di Apple non consente più di portare a termine l’acquisto di iPad, iPhone, Mac o qualsiasi altro prodotto legato alla società di Tim Cook.

Al momento, il portale di Apple sul web risulta ancora accessibile, ma le spedizioni non sono più disponibili. Insomma, non è più nemmeno possibile aggiungere al carrello i prodotti. Come riporta Primaonline.it, non è chiaro se Apple stia effettuando anche altre mosse, ma i prodotti non più disponibili in Russia sembrano proprio rientrare in questo ambito.

Già da un po’ di tempo, comunque, Tim Cook su Twitter si era detto molto preoccupato della situazione in Ucraina. Per il resto, ricordiamo che Fedorov nell’ultimo periodo ha chiesto aiuto anche ad altre grandi aziende del mondo tech. In questo contesto, per intenderci, il patron di Tesla Elon Musk ha inviato in Ucraina le parabole Starlink.

Leggi anche: