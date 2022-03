Russia, Putin mette a tacere l'Eco di Mosca: si spegne l'ultima radio libera

L'Eco di Mosca, addio dopo 32 anni: Putin zittisce l'ultima radio libera che parlava della guerra in Ucraina con termini "illegali"

Putin mette a tacere l’Eco di Mosca. Dopo 32 anni, il conduttore e conpropietario Alexey Venediktov convoca la redazione nel giorno più nero della trasmissione radiofonica. Come riporta Repubblica, con un lapidario comunicato, in il Consiglio di amministrazione ha deciso di “spegnere” il canale e il sito web della testata dopo che le autorità le hanno staccato la spina. Il motivo di tale decisione da parte del governo russo? Perché si ostinava a chiamare “guerra in Ucraina” quella che il Cremlino vuol far passare per “un’operazione militare speciale”.

Putin, infatti, non vuole che la popolazione sappia tutta la verità sull’invasione in Ucraina e perciò ha deciso di renderla letteralmente fuori legge. Ai media russi è vietato diffondere informazioni diverse da quelle fornite da “fonti ufficiali”. Tra le parole nella “black-list”, anche “invasione”, “guerra” e persino “offensiva”. E oggi la Duma, la Camera bassa del Parlamento, prenderà in visione un progetto di legge che prevede fino a 15 anni di carcere per chiunque diffonda “fake news” sulle forze armate russe.

Intanto, “l’accetta” della censura, come la chiama Venediktov, si è abbattuta sulle poche voci indipendenti sopravvissute al ventennio al potere di Vladimir Putin, mentre le altre testate finivano sotto il controllo statale, venivano bloccate o etichettate come “estremiste” o “agenti straniere”. “Ci attendono tempi difficili, ma per il momento continueremo a trasmettere su YouTube. Sarà un nuovo inizio come il 22 agosto del 1990 quando tutto cominciò”, promette il direttore alla sua redazione.

