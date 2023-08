Saviano punta Mediaset, la lettera al miele alla De Filippi per fare "Amici"

Mediaset, arriva anche Saviano? Lo scrittore vuole vendicarsi per l'esclusione dalla Rai

Dopo la morte di Silvio Berlusconi le cose a Mediaset sono parecchio cambiate. La nuova linea che sta portando avanti Pier Silvio è quella di una tv con meno trash e più informazione, da qui gli arrivi di Berlinguer e Merlino e l'addio a Barbara D'Urso. Ma la rivoluzione per le reti del Biscione potrebbe essere solo all'inizio. Spunta una nuova clamorosa ipotesi, al gruppo potrebbe aggiungersi anche Roberto Saviano. Dopo l’addio forzato alla Rai lo scrittore ha criticato in più occasioni i vertici di Viale Mazzini. Ora la copertina di Oggi in cui la rivista celebra la prima estate di Maria De Filippi senza Maurizio Costanzo e Silvio Berlusconi secondo Libero sarebbe rivelatrice.

E la prova sarebbe nella lettera di Saviano alla conduttrice. In cui le lodi sperticate dovrebbero fare da apripista a una sua partecipazione al programma Amici. "La potenza di Maria è quella di riuscire ad affrontare anche la situazione più banale, stereotipata, dandole un tocco di autenticità, approcciandola da un punto divista che rende quel racconto uno spazio in cui tutti si riconoscano", dice.