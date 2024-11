Selvaggia Lucarelli, il giallo degli spot sospetti di gioielli e vestiti. Gli stessi di Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli, gli spot sospetti su gioielli e vestiti. La Rai rischia?

La giurata del programma della Rai "Ballando con le Stelle" Selvaggia Lucarelli è finita nel mirino de "Il Giornale" per un sospetto: sponsorizzerebbe gioielli e vestiti indossati in trasmissione sui suoi social. I post in questione risalgono a novembre e dicembre del 2021 e del 2022 e in parte di fine 2023 e nessuno di questi - stando a quanto risulta Il Giornale - rispetterebbe pienamente le linee guida del Garante, fissate guarda caso proprio dopo il pasticcio Ferragni-Balocco scoperchiato dalla collaboratrice del Fatto e rivolte agli influencer "con almeno un milione di follower su una o più piattaforme social e un engagement rate medio pari o superiore al 2%". C'è l'obbligo di informare i follower "chiaramente" sulla "natura commerciale dei contenuti".

Il codice etico di Viale Mazzini - prosegue Il Giornale - parla chiaro: "La pubblicità deve essere leale, onesta, veritiera e corretta", inoltre non ci devono essere elementi che offendono le "convinzioni morali, etiche, religiose e politiche" del pubblico. La domanda è: ma la Rai lo sa? La conduttrice Milly Carlucci se n'è accorta? Probabilmente no. E l'Ordine dei giornalisti vieta ai suoi iscritti di prestare il proprio volto per fare pubblicità. E lei fino a maggio del 2023 (ora non è più iscritta) avrebbe dovuto rispettare il codice deontologico, poi probabilmente - conclude Il Giornale - ha capito che il suo lavoro di influencer e la sua tecnica di infotainment non era così agevole da condurre dentro i rigidi paletti fissati dall'Ordine e dalla deontologia. Chissà che stavolta anche l'Autorità non conceda il bis e faccia pagare alla Rai un'altra multa salatissima.