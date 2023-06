Simon & Schuster nel mirino di Kkr e HarperCollins. Ma spunta anche il nome di Vivendi

La casa editrice Simon & Schuster nel mirino di Kkr, HarperCollins e Vivendi

Simon & Schuster è ancora sul mercato. Dopo il tentativo di acquisizione da parte della Penguin Random House fatto saltare dall’Antitrust americana, giungono nuove voci di interessi per rilevare la casa editrice.

Secondo il Wall Street Journal, HarperCollins e il fondo Kkr sarebbero fra i colossi interessati per rilevare l’editrice di proprietà di Paramount, terza per dimensioni nel mercato a stelle e strisce. Il prezzo ipotizzato potrebbe essere compreso tra i 2 miliardi di dollari e i 2,5 miliardi.

Di proprietà di News Corp del tycoon statunitense Rupert Murdoch, HarperCollins aveva già provato a mettere le mani sull’editrice, avanzando un’offerta e criticando in modo acceso un eventuale accordo di Paramount con Prh, che aveva ritenuto basato su una logica “anti- mercato”. Le indiscrezioni oltre oceano parlano inoltre di un accordo nel corso dell’estate.

Intanto dall’Europa, più voci segnalano anche un redivivo interesse per l’editrice Usa da parte di Vivendi. La media company francese al momento è impegnata nella finalizzazione del progetto di fusione con Hachette, ma già in passato aveva manifestato il suo interesse per il mercato americano, come scrive Primaonline.