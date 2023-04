Sky Italia, da Paolo Nanni a Violante: parte l'era targata Andrea Duilio

Sky Italia, ecco l'assetto dell'azienda dopo l'arrivo del ceo Andrea Duilio e i cambi di manager

Per Sky Italia parte la nuova epoca targata Andrea Duilio, che è stato nominato nuovo Ceo dell'emittente televisiva, al posto di Maximo Ibarra (ora in Wind), ormai quasi due anni fa. Secondo quanto riporta Italia Oggi anche l'ultimo tassello è stato finalmente definito: nelle ultime settimane è stata delineata la direzione di Data and Decision Support, nuovo strumento che nasce per l’analisi dei dati su tutte le linee di attività che sarà di supporto per individuare i progetti che hanno maggiore valore per i clienti e quindi per incrementare la performance del business. La guida è stata affidata a Paolo Nanni, manager che ha guidato Sky Wifi nel 2020 come chief broadband officer.