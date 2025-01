Smartphone, i numeri delle big a confronto: Apple e Samsung dominano ma la Cina si avvicina

Smartphone, i numeri aggiornati sul settore: Apple e Samsung restano leader del mercato ma calano le spedizioni. I produttori cinesi come Xiaomi si fanno sotto

Il mercato degli smartphone ha dato segnali di ripresa dopo due anni negativi. A dirlo è l'ultimo report di IDC, che conferma una crescita del settore del 6,4% nonostante le sfide economiche globali. Le spedizioni hanno raggiunto la cifra di 1,24 miliardi di unità. A trainare il settore sono soprattutto i produttori cinesi come Xiaomi, OPPO, Vivo e Huawei, che hanno guadagnato una fetta sempre più ampia di mercato e ora insidiano il primato di Apple e Samsung.

I numeri del settore smartphone: crescono i produttori cinesi

Xiaomi, ad esempio, nell'ultimo trimestre del 2024 ha raggiunto il terzo posto tra i produttori di smartphone a livello mondiale, superando anche colossi come Samsung in termini di crescita. L'azienda coreana e Apple, il cui CEO Tim Cook ha partecipato al giuramento di Donald Trump insieme a tanti altri big del mondo tech, mantengono il primato nel settore ma vedono calare le loro quote di mercato e le vendite, seppure non in modo decisivo.

Il mercato smartphone torna a crescere ma rimangono alcune criticità. I dispositivi con schermo pieghevole non hanno ancora raccolto l'interesse degli utenti e la domanda rimane ancora piuttosto bassa, tanto che i produttori stanno pensando di ridimensionare gli investimenti in questi prodotti. L'intelligenza artificiale è invece sempre più diffusa.

Il futuro del settore smartphone rimane comunque in bilico alla luce dei nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti che potrebbe portare a un calo delle vendite. Tra i fattori di rischio si aggiungono anche l'inflazione e le tensioni a livello geopolitico.