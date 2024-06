Spalletti, Aldo Grasso in tackle: "Linguaggio oracolare tendente al mistico"

"L’Italia gioca esattamente come parla Luciano Spalletti. Al termine del fortunato pareggio con la Croazia, stimolato sul comportamento tattico della sua squadra, l’allenatore della Nazionale ha cominciato le sue perifrasi: «Siamo sotto livello come qualità di gioco», «È un comportamento che si vede, che si pensa, che si crede…», «Ce lo fanno vedere in qualche momento (cosa? ndr)», «La mezzala si deve buttare in bandierina», «Da quella parte si rimane una buca» … Traduzione: cosa parliamo di tattica se questi sono scarsi", scrive Aldo Grasso sul Corsera dopo l'1-1 di Italia-Croazia che ha consegnato agli azzurri la qualificazione agli ottavi di Euro 2024 contro la Svizzera (sabato 29 giugno a Berlino) grazie al gol magico di Zaccagni a pochi secondi dalla fine del match.

Secondo il critico del Corriere, il commissario tecnico "ha preso la guida della Nazionale con lo spirito non di chi deve selezionare i migliori del nostro campionato ma di chi vuole cambiare il mondo, di chi si appresta a una rivoluzione culturale. Non per caso ha subito stilato i suoi sei «comandamenti» (le parole pesano)."

"In realtà, il linguaggio di Spalletti è un po’ oracolare, tendente al mistico, come se le sue indicazioni fossero frammenti di una catechesi: gioco perimetrale, ricomposizione tattica, uscire di prigione (l’angolo del campo dove non si può uscire giocando la palla), i mitici numeri dieci, missionari del bel gioco…", le parole di Aldo Grasso. "Ma l’aspetto più bizzarro, quello che fa dire alla direttrice d’orchestra Speranza Scappucci: «Ma sono solo io che non capisco Spalletti?», è il vizio di tutte le persone di una certa età (stavo per scrivere «boomer», ma mi sono fermato in tempo) di esprimersi in maniera più «moderna», stile social"