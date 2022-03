Spumante365, la start up made in Italy scala il mondo con i piccoli vignaioli

Spumante365, la start up che lancia le piccole e medie cantine italiane nel mondo

È unica per molti motivi, Spumante365, e non solo perché è la prima e la sola enoteca digitale dedicata esclusivamente al mondo delle bollicine italiane. Questa start up innovativa ha bruciato le tappe di crescita in meno di un anno, al punto da essere già pronta per maggio al secondo round di finanziamento e all’internazionalizzazione entro fine anno. All’apice del successo di quest’azienda c’è Marco Duò, Founder & Ceo di Spumante365, che ha creduto nell’idea visionaria di creare un e-commerce verticale, dove trovare bollicine esclusivamente italiane, premiate e dal miglior rapporto qualità-prezzo, consigliate agli utenti da un gruppo di esperti. Alla base del progetto c’è una cordata di investitori internazionali, che ne ha sinora garantito la crescita, pronti a lanciarlo anche fuori dalla penisola digitale. Risultati importanti non solo per l’azienda, ma anche per le piccole e medie cantine italiane selezionate dalla piattaforma, che saranno traghettate verso altri mercati esteri. Il 70% delle cantine presenti in Spumante365 sono di piccole dimensioni, alcune delle quali con poche migliaia di bottiglie prodotte, incapaci quindi di affacciarsi ai mercati esteri. “Vogliamo fare grandi i piccoli vignaioli” – spiega Marco Duò, che dà sempre l’ultima parola su tutte le cantine selezionate dal suo team.Anche per questo Spumante365 acquista direttamente dai produttori tutte le referenze: una straordinaria eccezione rispetto ad altri e-commerce, che utilizzano il “conto vendita”, senza assumersi il rischio dell’invenduto.

Spumante365, il Ceo Marco Duò: “Vogliamo fare grandi i piccoli vignaioli”

“Preferiamo acquistare in anticipo per rispettare il lavoro del produttore: piccoli loro piccoli noi, nella logica di promuovere vini di assoluta qualità – spiega il Ceo”. Non solo, Spumante365 è unico nel suo genere anche per altre ragioni. È infatti la sola piattaforma online italiana dove l’appassionato può effettuare un acquisto autonomo (transazionale) e/o con abbonamento (subscription), modalità in via di attivazione. Anche la politica dei prezzi di Spumante365 la rende esclusiva: “Secondo i nostri dati, i prezzi di 9 spumanti su 10, in comparazione con le principali enoteche digitali e non, risultano essere più vantaggiosi per il consumatore” – conclude Duò. Una scalata, quella di Spumante365, che punta già alle vette più alte per diventare la piattaforma spumantistica italiana più grande al mondo.

