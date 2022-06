Squid Game 2, si avvicina la seconda stagione: la conferma di Netflix

Squid Game 2, nuovi indizi sui social: quando esce la seconda stagione della serie evento firmata Netflix

Nessuna certezza, solo qualche indizio. La seconda stagione della serie evento “Squid Game”, annunciata inizialmente per i primi mesi del 2023 se non addirittura 2024, potrebbe arrivare prima di quanto previsto. Un post sui social, tra Facebook e Instagram, degli account ufficiali di Netflix (sia italiano che americano) hanno acceso le speranze dei fan.

Infatti, nei post pubblicati, si vede l’occhio spento della bambola gigante della prima prova del gioco mortale intento a riattivarsi per poi mostrare il numero “2” al centro della pupilla. Come detto, non c’è stata ancora alcuna anticipazione precisa sulla data di uscita, anche se la mossa social dei produttori potrebbe essere un buon segno…

