"Stasera Italia estate" a Poletti: Mediaset è stufa di Bianca Berlinguer?

Mediaset, "Stasera Italia estate" a Roberto Poletti: Bianca Berlinguer pronta a passare il testimone?

Mediaset ha deciso di riproporre anche per giorni feriali estivi il noto programma di approfondimento politico e di attualità "Stasera Italia", su Rete 4. Per Bianca Berlinguer è la fine di una esperienza? La conduttrice è al timone di "Prima di domani", ed è pronta a passare il testimone dell’access prime time feriale di Rete 4 a "Stasera Italia estate" per i prossimi mesi.

Alla conduzione del programma, che non andava in onda dal 2019, ci sarà Roberto Poletti, giornalista e conduttore televisivo reduce da Mattino 4, che già da qualche tempo si è affermato come volto di punta dell'informazione Mediaset. Poletti prende il posto di Giuseppe Brindisi e di Veronica Gentili.

Come riporta Tvblog, il giornalista potrebbe proseguire la sua avventura nell’access prime time di Rete 4 anche in autunno, ereditando di fatto lo slot di Bianca Berlinguer e Prima di Domani.