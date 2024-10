Stefano De Martino, l'imitazione da morir dal ridere: "Amadeus se vuoi uniamo i programmi e..."

Stefano De Martino, l'imitazione al GialappaShow: "Amadeus se vuoi uniamo i programmi e..."

Stefano De Martino, interpretato da Luigi Esposito di Gigi e Ross, al GialappaShow (ogni lunedì, alle ore 21:30, in prima visione assoluta, su TV8 e Sky Uno) imita il conduttore del game show di Rai1, Affari Tuoi Stefano De Martino (che sta dominando in access prime time negli ascolti tv di questo autunno). "27% ho fatto. Volevo salutare il mio grande collega e predecessore Amadeus. Se vuoi, Amadeus, uniamo gli ascolti e facciamo il 30%".



"Non cominciamo a dire che sono il nuovo Renzo Arbore. Stefano De Martino non è il nuovo Renzo Arbore, ma è Renzo Arbore che è il vecchio Stefano De Martino", dice l'imitatore di Stefano De Martino. Poi passa al tormentone Festival. "Non mi chiedete di condurre Sanremo per favore, perché me lo chiedono tutti".

E ancora. "Finalmente, ma non siete contenti che sono a a Rai8? Un numero prima di Amadeus"

Ascolti tv, GialappaShow parte in quarta su Tv8 (e Sky)

La prima puntata della quarta stagione per il GialappaShow, che ha visto il duetto tra Laura Pausini e Brenda Lodigiani/Annalaisa ha registrato ascolti tv ottimi su TV8 e Sky: 1.277.264 spettatori medi (su TV8 e su Sky Uno/+1 e on demand) lunedì 21 ottobre 2024.

E inoltre....

GialappaShow, Brenda Lodigiani in versione Lazza e torna con Annalaisa su TV8. L'intervista



GialappaShow, Giovanni Vernia porta Jannik Sinner su TV8. L'intervista