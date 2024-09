Striscia La Notizia: Nino Frassica con Michelle Hunziker al posto di Ezio Greggio

"Nino Frassica affiancherà Michelle Hunziker nella prossima stagione di Striscia la Notizia. Non ci sarà Ezio Greggio". Lo scrive Dagospia che aggiunge: "E' un primo passo verso il rinnovamento voluto da Antonio Ricci e di cui aveva parlato Pier Silvio durante la presentazione dei palinsesti Mediaset".

Nino Frassica a Striscia la Notizia, il precedente in conduzione

Per Nino Frassica non è un esordio assoluto dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci. C'è un precedente: aveva difatti già condotto qualche puntata la notizia nel corso l’edizione andata in onda a cavallo tra il 2004 e il 2005. In questo caso dovrebbe essere in plancia di comando sino a metà ottobre.

Striscia la Notizia i probabili conduttori della nuova stagione

Stando alle indiscrezioni poi l'onore della conduzione di Striscia la Notizia dovrebbe toccare a Roberto Lipari e Sergio Friscia. Nel corso della stagione attesa anche per il ritorno di Francesca Manzini e Gerry Scotti.

Striscia la Notizia, la sfida in access prime time con Stefano De Martino (Rai1) e Amadeus (Nove)

Per il programma cult di Canale 5 sarà un'annata impegnativa, visto che nella fascia dovrà scontrarsi contro gli Affari Tuoi di Rai 1 passati a Stefano De Martino (programma partito in quinta negli ascolti tv della prima settimana di questa nuova era) e con il Nove agguerritissimo grazie all'arrivo di Amadeus con il game show 'Chissà chi è'. Senza ovviamente dimenticare i talk show di Rete 4 e La7.