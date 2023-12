TgR Lazio, Meloni si rinforza: arriva Armentano. Nuovo giro di nomine in Rai

Rai, destra e sinistra si spartiscono le poltrone. Ma c'è anche il M5s

Continuano i movimenti in Rai, nuovo giro di nomine e spartizione delle poltrone tra i vari partiti. Meloni si rinforza e piazza Antonella Armentano, considerata gradita a FdI, alla guida della redazione del TgR del Lazio, che Serdoz lascerebbe per passare alla vicedirezione di testata. Dopo un breve interim - si legge su Il Domani - a gennaio si aprirebbe invece un job posting. Quel posto passerà probabilmente come detto alla destra, che ha in mano palazzo Chigi e la regione Lazio: circola con insistenza il nome di Armentano, oltre a quello di Loris Gai, ex caporedattore della Tgr Lombardia. Ma il giro di poltrone coinvolge anche gli altri partiti.

Il Movimento 5 stelle potrebbe infatti ottenere il terzo condirettore, Roberto Gueli, con sede a Palermo, mentre - prosegue Il Domani - si aggiungeranno due vicedirettori in quota Pd e FdI. Il TgR guadagnerà anche un'altra vicedirettrice, Roberta Serdoz, oggi caporedattrice del Lazio, considerata vicina all’area dem. Le due promozioni vengono collocate da fonti di viale Mazzini nell’ambito di un accordo del Nazareno con il direttore generale Giampaolo Rossi, mentre l’amministratore delegato Roberto Sergio avrebbe curato i rapporti con Giuseppe Conte, assicurandogli – in cambio di un atteggiamento meno aggressivo del consigliere d’amministrazione d’area, Alessandro di Majo, che ha avallato le ultime decisioni dei vertici – un terzo condirettore del TgR.