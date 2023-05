Top 100 Informazione online, Affaritaliani.it vola ancora: a marzo +39%

Top 100 Informazione Online, Affaritaliani cresce ancora a marzo: i dati

Affaritaliani.it fa registrare un nuovo boom anche a marzo. Il primo giornale online continua ad ottenere successi e visite da record. Il settore delle news e dell'informazione, anche questo mese, non porta grossi scossoni nei dati, anche se ci sono alcune eccezioni importanti in termini negativi. La nostra testata continua a incassare performance positive e marzo registra un nuovo balzo in avanti del 39%. Secondo l'ultima rilevazione di ComScore pubblicata da PrimaOnline Affaritaliani nel terzo mese dell'anno sono stati 2 milioni e 113mila i visitatori unici e 8 milioni le pagine viste. Tra le performance peggiori colpiscono i cali di Rai News (-34%), Il Giornale (-12%) e Ansa (-19%).