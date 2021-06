Top giornalisti social: Scanzi 1° e cresce con Tosa, crollano Travaglio-Porro

Andrea Scanzi resta saldo al primo posto nella classifica dei giornalisti più social stilata da Sensemaker con dati Sharable per Primaonline . La firma del Fatto Quotidiano registra una crescita nelle interazioni, dai 7 milioni di aprile agli 8,9 di maggio, sulle maggiori piattaforme, Facebook, Instagram, Youtube e Twitter.

Stabile anche il secondo posto di Lorenzo Tosa che passa da 2,5 a 3,5 milioni di interazioni, ma da qui in poi la classifica si fa movimentata. Al terzo posto arriva infatti Enrico Mentana (2,5 mln), che guadagna una posizione e scalza Nicola Porro, facendolo scivolare al settimo posto (1,5 mln). Appena fuori dal podio Gianluca di Marzio che guadagna una posizione, come Fabrizio Biasin che lo segue al quinto posto. Dall'ottavo al sesto cresce invece Alfredo Pedullà, seguito dal già citato Porro in caduta libera e da Roberto Saviano che invece guadagna una posizione.

Al nono posto Marco Travaglio, che scivola indietro di due gradini rispetto ad aprile. Due passi indietro anche per Saverio Tommasi, che fa così avanzare di una posizione ciascuno Salvo Sottile e Selvaggia Lucarelli.