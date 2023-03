Top programmi informazione social: Fazio domina. Ma il post di Elodie fa boom

Top programmi informazione social. Fabio Fazio con Che Tempo che fa numero 1

Fabio Fazio e ‘Che Tempo che’ dominano la classifica (anche) di febbraio nella graduatoria social dei programmi d'informazione elaborata da Sensemakers con Primaonline: stravince su tutti, davanti al ‘Tg3’ e ‘Propaganda Live' di La7, con 5,8 milioni di interazioni su 4 piattaforme e con 13,9 milioni di video views. Tra l'altro ci sono un milione di ‘ingaggiati’ anche con TikTok, ma la piattaforma non viene considerata in questa graduatoria.

Top programmi informazione social, Rai3 e le TgR volano

Rai3 festeggia non solo per il primato indiscusso di Fabio Fazio e per il TG3 sul podio, ma perché piazza 8 brand nella top-15: in primis ‘Presa Diretta’ (82mila interazioni per Riccardo Iacona in programmazione televisiva al posto di Sigfrido Ranucci) al settimo posto, con il TgR della Campania ottavo, quello del Friuli Venezia Giulia undicesimo e quello del Trentino quattordicesimo. Senza dimenticare Blob (13°) e ‘Report’ (15°).

Top programmi informazione social: Rete 4 lancia Mediaset in classifica

Mediaset bene con Rete4: ‘Fuori dal coro’ è quarto, ‘Quarta Repubblica’ è sesto, ‘Zona Bianca’ è nono (con ben 2,6 milioni di video views) e quindi ‘Dritto e Rovescio’ dodicesimo.

Urbano Cairo ha invece due prodotti di LA7 in top-10: oltre a Propaganda Live, c'è infatti anche il TgLa7 (decimo).

Best Performing Post, Elodie al primo posto

Da segnalare tra i Best Performing Post nella graduatoria social elaborata da Sensemakers con Primaonline, il primato di Che tempo che Fa con due post dedicati a Maurizio Costanzo, ma quello che ha creato più engagement è di Elodie, con la cantante che racconta la storia della sua famiglia e supera i 3,7 milioni di interazioni. Tra i best performing post su Facebook vanno segnalati il contributo video dell’oro di sci alpino di Federica Brignone (Tg3) e quello della vittoria di Marco Mengoni al Festival di Sanremo (Tg2).