Treccani Emporium premiato per la miglior user experience

Miglior user experience. Questo il premio vinto da Treccani Emporium, l’eStore della nota istituzione del sapere italiano, al Netcomm Award 2021, il premio che ogni anno valorizza i progetti più innovativi in materia di eCommerce a livello nazionale.

Candidato nelle categorie Start up, User experience e Business Innovation, il progetto di Treccani sviluppato da ZeroGrey con la piattaforma eCommerce Kooomo e con GreatPixel, che si è occupata del disegno del customer journey e del design del sito, è stato nominato vincitore della categoria User Experience per “aver progettato un ecommerce in chiave mobile first e aver costruito uno storytelling grafico in grado di valorizzare a pieno la filosofia e la storicità dei prodotti” - è stata la motivazione della giuria del Netcomm Award 2021.

Il sito di Treccani Emporium è, più che un eCommerce, un vero e proprio marketplace. L’eStore è stato lanciato nell’agosto 2020, utilizzando la tecnologia di Kooomo, piattaforma in SaaS di ultima generazione, e il know how di GreatPixel, il tutto guidato dall'agenzia di ecommerce ZeroGrey. Diviso in sei sezioni - design & alto artigianato, arte, cartoleria, editoria, enogastronomia e formazione - questo eStore ospita sia i prodotti a marchio Treccani (libri di pregio, creazioni della Bottega Treccani, oltre che t-shirt e quaderni, borracce e matite) che i prodotti delle eccellenze italiane. A una condizione però: i brand in vendita nell’Emporium devono avere una voce all’interno dell’enciclopedia Treccani. A oggi sono oltre 200 le eccellenze italiane inserite, tra cui Brionvega, Paolo Castelli, Penne Aurora, Montegrappa, Ceramiche Gatti, Venini, Alma Charta, Tallone Editore.



“Il segreto del successo di Treccani Emporium - dice Giovanni Meda, founder di Kooomo - è il miglioramento continuo. Siamo partiti lo scorso anno velocemente, con un progetto che è andato live in poco più di un mese e poi abbiamo lavorato quotidianamente, usufruendo dei feedback, per migliorare giorno dopo giorno. Il premio è la dimostrazione del fatto che in Europa abbiamo tutte le competenze per eccellere e siamo contenti di collaborare con i migliori partner per raggiungere questi risultati”.



“È un progetto in cui mettiamo le nostre migliori energie. Treccani è uno dei marchi più amati dagli italiani, un punto di riferimento culturale e l'ambizione è di far diventare questo sito un portale delle eccellenze italiane - ha detto Simone De Ruosi, general manager di ZeroGrey - Questo premio dobbiamo considerarlo una milestone importante, che certifica la bontà del lavoro svolto finora e su cui poggiare l'espansione del progetto e la trasformazione digitale della cultura italiana. Stiamo lavorando a diversi cantieri per coniugare tecnologia e cultura come printing on demand, marketplace, online education, marketing automation. Fieri di essere al fianco di Treccani, che ha il coraggio di portare avanti questa rivoluzione”.



“GreatPixel si è trovata nell’ambiente ideale per applicare la nostra metodologia di progettazione basata su tecniche di Neuromarketing e User Experience design - afferma Giovanni Pola, founder e ceo di GreatPixel - Abbiamo studiato la creatività del sito sfruttando al massimo sia la storia meravigliosa che Treccani Emporium ha raccontare che la tecnologia potente e flessibile fornita da ZeroGrey”.